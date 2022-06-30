Руководство «Челси» уверено, что «Барселона» не перебьёт их предложение по Рафинье

Лондонский «Челси» уверен в трансфере полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса. Согласно информации от журналиста Шайи Лугаси, источники близкие к «синим» сообщают о том, что в руководстве спокойно относятся к ситуации с Рафиньей.

В клубе уверены, что «Барселоне» не удастся перебить их предложение, которое составило 70 миллионов евро. Сам футболист хотел бы играть за «сине-гранатовых», но финансовое положение каталонцев может заставить его передумать и перебраться на «Стэмфорд Бридж».

Рафинья является одним из приоритетных вариантов для тренера «Челси» Томаса Тухеля.