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Помимо Ленгле и Ришарлисона, «Тоттенхэм» запланировал как минимум ещё одну покупку на лето

30 Июня 2022 • 15:34 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» ещё не закончил свою работу на трансферном рынке. Сегодня «шпоры» согласовали трансфер нападающего «Эвертона» Ришарлисона,  а также вплотную приблизились к аренде Клемана Ленгле из «Барселоны». Тем не менее, согласно информации от журналиста Дэвида Орнштейна, кроме двух вышеперечисленных трансферов «шпоры» должны оформить ещё как минимум одну сделку.

Приоритетом «шпор» является защитник «Мидлсбро» Джед Спенс, который прошлый сезон провёл на правах аренды за «Ноттингем Форест». «Тоттенхэм» надеется, что ему удастся заключить сделку по трансферу молодого футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Мидлсбро Джед Спенс
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