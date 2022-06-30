Бывший футболист «Ювентуса» Анджело ди Ливио заявил о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к переходу в «Рому».

Ди Ливио сказал Sport Network, что «Рома» хочет объявить о трансфере Роналду 7 июля, потому что это будет седьмой день седьмого месяца. Новость идет от очень надежного источника. Встреча между сторонами состоялась 20 дней назад, на которой и обсуждался вопрос о переходе.

Ранее сообщалось, что 37-летнего Криштиану Роналду не устраивает пассивное поведение «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке и игрок ищет варианты, чтобы покинуть команду.