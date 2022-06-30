Несмотря на переговоры с «Челси» по трансферу де Лихта, «Ювентус» ждёт предложение от другого английского клуба

В гонку за защитником туринского «Ювентуса» Маттайсом де Лихтом может ворваться другой английский клуб. Речь идёт о чемпионе страны в лице «Манчестер Сити». Согласно данным от La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» уверен, что «горожане» обратятся к ним по трансферу де Лихта.

Напомним, что де Лихт хочет покинуть «Ювентус» уже этим летом, о чём сегодня заявил генеральный директор клуба Маурицио Арривабене. Главным претендентом на трансфер футболиста пока является лондонский «Челси».

«Ювентус» оценивает своего защитника в 90-100 миллионов евро. «Челси» собирается сбить этот ценник, предложив в обмен одного из своих футболистов.