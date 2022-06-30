«Челси» пытался перехватить Ришарлисона у «Тоттенхэма»

Лондонский «Челси» сегодня утром собирался перехватить нападающего «Эвертона» Ришарлисона у своих соседей из «Тоттенхэма». Тем не менее, «шпоры» уже успели договориться с «ирисками» о трансфере за 70 миллионов евро.

В ближайшее время Ришарлисон должен пройти медицинское обследование и подписать с новым клубом долгосрочный контракт. Напомним, что бразилец сам ранее изъявил желание покинуть «Эвертон».

«Челси», в свою очередь, продолжает работать над трансфером Рафиньи Диаса. Клуб согласовал с «Лидсом» стоимость игрока, и теперь дожидается ответа от самого футболиста, которому был предложен контракт с зарплатой в размере 7 миллионов евро в год.