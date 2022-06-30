Деку всё ещё находится в офисе Лапорты, пытаясь пристроить Рафинью в «Барселону»

Экс-полузащитник «Барселоны» Деку всё ещё находится в Испании, пытаясь пристроить клиента Рафинью в свой бывший клуб. Отмечается, что «сине-гранатовые» не теряют надежд заполучить футболиста.

О пребывании Деку в Барселоне сообщает журналист Херард Морено. Тем не менее, по сведениям источника, на ближайшие часы из Барселоны запланирован личный рейс в Лондон, на котором Деку может отправиться на переговоры с «Челси».

Напомним, что «Челси» ранее согласовал с каталонской «Барселоной» трансфер Рафиньи за 70 миллионов евро. Клуб дожидается ответа футболиста по предложенному контракту.