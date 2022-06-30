Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Деку всё ещё находится в офисе Лапорты, пытаясь пристроить Рафинью в «Барселону»

30 Июня 2022 • 14:40 Комментировать

Экс-полузащитник «Барселоны» Деку всё ещё находится в Испании, пытаясь пристроить клиента Рафинью в свой бывший клуб. Отмечается, что «сине-гранатовые» не теряют надежд заполучить футболиста.

О пребывании Деку в Барселоне сообщает журналист Херард Морено. Тем не менее, по сведениям источника, на ближайшие часы из Барселоны запланирован личный рейс в Лондон, на котором Деку может отправиться на переговоры с «Челси».

Напомним, что «Челси» ранее согласовал с каталонской «Барселоной» трансфер Рафиньи за 70 миллионов евро. Клуб дожидается ответа футболиста по предложенному контракту.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Барселона Деку Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
15:54 · Англия. Чемпионшип
Новичок Бундеслиги «Вердер» усилился нападающим «Шеффилда»
15:45 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» уверено, что «Барселона» не перебьёт их предложение по Рафинье
15:34 · Англия. Премьер-лига
Помимо Ленгле и Ришарлисона, «Тоттенхэм» запланировал как минимум ещё одну покупку на лето
14:58 · Англия. Премьер-лига
Несмотря на переговоры с «Челси» по трансферу де Лихта, «Ювентус» ждёт предложение от другого английского клуба
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пытался перехватить Ришарлисона у «Тоттенхэма»
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» тянет с подписанием замены Бускетсу
14:40 · Англия. Премьер-лига
Деку всё ещё находится в офисе Лапорты, пытаясь пристроить Рафинью в «Барселону»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Лингард и нападающий «Челси» – главные цели «Вест Хэма»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не хочет продавать Аке этим летом, но рассмотрит этот вариант в случае щедрого предложения
13:17 · Англия. Премьер-лига
Адебайор: «Аршавин был немного странным»
13:11 · Англия. Премьер-лига
Данджума не может согласовать контракт с лондонским клубом
13:01 · Англия. Премьер-лига
Агент Кулибали сегодня проведёт новые переговоры с клубом из АПЛ
12:56 · Англия. Премьер-лига
Филлипс завтра пройдёт медосмотр в перед трансфером в «Манчестер Сити»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Антони просит «Аякс» отпустить его в английский клуб
12:11 · Англия. Премьер-лига
Бегович: «Победа в АПЛ с «Челси» без особого вклада – лучшее воспоминание в моей карьере»
Все новости
Рекомендуем