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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Кулибали сегодня проведёт новые переговоры с клубом из АПЛ

30 Июня 2022 • 13:01 Комментировать

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали приближается к уходу из Серии А. Согласно информации от журналиста Саймона Филлипса, агент сенегальца Фали Рамадани сейчас находится в Лондоне. На сегодня у агента Кулибали запланирована очередная встреча с представителями лондонского «Челси».

Отмечается, что «Наполи» будет готов отпустить своего капитана за 40 миллионов евро. Такая цена связана далеко не с возрастом, а скорее с тем, что у футболиста остался всего год по контракту с неаполитанским клубом.

Напомним, что Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» летом 2014 года. С тех пор сенегалец вырос в одного из лучших центральных защитников Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Калиду Кулибали
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