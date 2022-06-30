Агент Кулибали сегодня проведёт новые переговоры с клубом из АПЛ

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали приближается к уходу из Серии А. Согласно информации от журналиста Саймона Филлипса, агент сенегальца Фали Рамадани сейчас находится в Лондоне. На сегодня у агента Кулибали запланирована очередная встреча с представителями лондонского «Челси».

Отмечается, что «Наполи» будет готов отпустить своего капитана за 40 миллионов евро. Такая цена связана далеко не с возрастом, а скорее с тем, что у футболиста остался всего год по контракту с неаполитанским клубом.

Напомним, что Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» летом 2014 года. С тех пор сенегалец вырос в одного из лучших центральных защитников Европы.