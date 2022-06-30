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Филлипс завтра пройдёт медосмотр в перед трансфером в «Манчестер Сити»

30 Июня 2022 • 12:56 Комментировать

«Манчестер Сити» назначил полузащитнику «Лидса» Кэлвину Филлипсу медобследование. Согласно информации от Football Insider, англичанин завтра должен вернуться из отпуска и пройти медосмотр на тренировочной базе «горожан».

Напомним, что Филлипс обойдётся «Манчестер Сити» в 60 миллионов евро. «Лидс» хотел заполучить за своего воспитанника даже больше, но «горожанам» удалось выпросить скидку в силу того, что сам игрок настаивал на переходе в команду Хосепа Гвардиолы.

Филлипс с позапрошлого сезона является основным футболистом сборной Англии. На Евро-2020 футболист стабильно появлялся в старте.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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