Филлипс завтра пройдёт медосмотр в перед трансфером в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» назначил полузащитнику «Лидса» Кэлвину Филлипсу медобследование. Согласно информации от Football Insider, англичанин завтра должен вернуться из отпуска и пройти медосмотр на тренировочной базе «горожан».

Напомним, что Филлипс обойдётся «Манчестер Сити» в 60 миллионов евро. «Лидс» хотел заполучить за своего воспитанника даже больше, но «горожанам» удалось выпросить скидку в силу того, что сам игрок настаивал на переходе в команду Хосепа Гвардиолы.

Филлипс с позапрошлого сезона является основным футболистом сборной Англии. На Евро-2020 футболист стабильно появлялся в старте.