Антони просит «Аякс» отпустить его в английский клуб

Полузащитник амстердамского «Аякса» Антони попросил руководство своего клуба отпустить его в «Манчестер Юнайтед». Согласно информации от ESPN, бразилец хочет пойти на повышение уже этим летом.

Ранее «Аякс» уведомил «Манчестер Юнайтед», что они не продадут им сразу двух футболистов в лице Лисандро Мартинеса и Антони. Английскому клубу предстоит выбрать, какого игрока они больше хотят заполучить.

Антони хочет вновь поработать с Эриком тен Хагом, который возглавлял «Аякс» в прошлом сезоне. Футболиста также ранее хотели подписать два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм», но шансы этих команд на трансфер пока малы.