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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бегович: «Победа в АПЛ с «Челси» без особого вклада – лучшее воспоминание в моей карьере»

30 Июня 2022 • 12:11 Комментировать

Голкипер «Эвертона» Асмир Бегович рассказал о своём лучшем воспоминании в карьере. Им оказалась победа в английской Премьер-лиге с лондонским «Челси» в сезоне-2016/17 под руководством Антонио Конте. Напомним, что основным вратарём «Челси» тогда был Тибо Куртуа, который ныне выступает за мадридский «Реал».

«Победа в АПЛ с «Челси» без особого вклада, не играя в каждом матче – до сих пор является лучшим воспоминанием в моей карьере, потому что я знаю, как это сложно. Я всегда хотел быть частью большой команды и достигать с ней результатов», – заявил вратарь сборной Боснии и Герцеговины в интервью Talksport.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Асмир Бегович
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