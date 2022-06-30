Бегович: «Победа в АПЛ с «Челси» без особого вклада – лучшее воспоминание в моей карьере»

Голкипер «Эвертона» Асмир Бегович рассказал о своём лучшем воспоминании в карьере. Им оказалась победа в английской Премьер-лиге с лондонским «Челси» в сезоне-2016/17 под руководством Антонио Конте. Напомним, что основным вратарём «Челси» тогда был Тибо Куртуа, который ныне выступает за мадридский «Реал».

«Победа в АПЛ с «Челси» без особого вклада, не играя в каждом матче – до сих пор является лучшим воспоминанием в моей карьере, потому что я знаю, как это сложно. Я всегда хотел быть частью большой команды и достигать с ней результатов», – заявил вратарь сборной Боснии и Герцеговины в интервью Talksport.