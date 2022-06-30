«Манчестер Юнайтед» нацелился на бельгийца, которого хочет купить «Реал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен усилить среднюю линию команды в текущее трансферное окно. По информации таблоида Daily Mail, голландский специалист хочет подписать полузащитника сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманса.

«Красные дьяволы» готовы побороться за 25-летнего футболиста с мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом». Трансфер Тилеманса оценивается в 55 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Юри провел в Премьер-лиге 32 встречи. Бельгиец отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.