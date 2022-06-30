Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нацелился на бельгийца, которого хочет купить «Реал»

30 Июня 2022 • 12:00 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен усилить среднюю линию команды в текущее трансферное окно. По информации таблоида Daily Mail, голландский специалист хочет подписать полузащитника сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманса.

«Красные дьяволы» готовы побороться за 25-летнего футболиста с мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом». Трансфер Тилеманса оценивается в 55 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Юри провел в Премьер-лиге 32 встречи. Бельгиец отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Юри Тилеманс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
12:11 · Англия. Премьер-лига
Бегович: «Победа в АПЛ с «Челси» без особого вклада – лучшее воспоминание в моей карьере»
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на бельгийца, которого хочет купить «Реал»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Смотри, вон твой папочка» – сказал Тухель Лукаку, когда увидел по телевизору Конте
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назначил Ришарлисону медосмотр
11:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника из Лиги 1
11:09 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Ювентуса» назвал главную причину, почему клуб не смог сполна использовать потенциал Роналду
10:53 · Англия. Премьер-лига
Презентация Карвалью в качестве игрока «Ливерпуля» должна состояться завтра
10:49 · Англия. Премьер-лига
Сегодня определится будущее Рафиньи
10:45 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «ПСЖ» интересен «Лидсу» и «Интеру»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Реала» и «Манчестер Сити» рассказал о том, как мог оказаться в России
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит новое предложение по де Лихту
09:39 · Англия. Премьер-лига
Переход Ришарлисона в лондонский клуб – вопрос времени
09:35 · Англия. Премьер-лига
Прат покинет «Лестер», главный претендент на игрока – клуб из Серии А
09:31 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «МЮ» рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
09:24 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Ювентуса» Арривабене – об уходе де Лихта: «Невозможно сохранить игроков, когда они хотят уйти» 2
Все новости
Рекомендуем