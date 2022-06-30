«Смотри, вон твой папочка» – сказал Тухель Лукаку, когда увидел по телевизору Конте

Стало известно о конфликте между нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и главным тренером «Челси» Томасом Тухелем. Согласно информации от журналиста Низара Кинселлы, бельгийца задела шутка об Антонио Конте, которую немец пропустил во время просмотра матча с участием «Тоттенхэма».

Когда Тухель увидел Конте по телевизору, немец сказал находившемуся рядом Лукаку: «Смотри, вон твой папочка». После этой шутки у бельгийца и начался конфликт с главным тренером.

Напомним, что Антонио Конте хотел подписать Лукаку ещё будучи тренером «Челси» и «Ювентуса». Итальянцу удалось приобрести форварда в «Интер», после чего Ромелу вышел на новый уровень.