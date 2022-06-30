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Бывший футболист «Интера» Фрези: «Возвращение Лукаку — успешная сделка» эксклюзив

30 Июня 2022 • 11:32 Комментировать (1)

Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал возвращение в миланский клуб бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

Напомним, вчера было официально объявлено о переходе игрока Челси» Лукаку в «Интер» на правах аренды до лета следующего года. Напомним, что ранее бельгиец уже защищал цвета «нерадзурри». 

Как вы относитесь к возвращению Лукаку?
Я думаю, что это успешная сделка для «Интера». Лукаку очень сильный нападающий, лучший игрок чемпионского сезона, он точно усилит команду. Важно, что Ромелу сам хотел вернуться в «Интер», возможно, он понял, что зря ушел прошлым летом. Или просто соскучился по команде и городу.

Не смущает ли, что у него не получилось в «Челси»?

Нет, абсолютно. Это нормально, что у кого-то может не получиться в новой команде. Таких примеров много. Кроме того, я бы не сказал, что было все совсем плохо. Я не видел много игр Лукаку за «Челси», но по статистике не все так плохо.

У него получится сыграть так, как в чемпионском сезоне?
Все зависит от него, у Лукаку есть все данные, чтобы проявить себя, он очень мотивирован доказать всем, что его возвращение — не случайность. На него будет оказываться давление, но я верю, что он сможет справиться с ним. Да и вообще, «Интер» мало что теряет, аренда выглядит, как прекрасная сделка для всех сторон.

В минувшем сезоне 29-летний Лукаку провёл за «Челси» 44 матча, в которых забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Сальваторе Фрези
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