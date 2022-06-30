«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника из Лиги 1

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля, сообщает издание Nice-Matin.

По информации источника, трансфер молодого игрока обойдётся потенциальному покупателю примерно в 58 млн евро, так как интерес к нему проявляют многие клубы Европы.

Помимо манчестерского гранда за футболистом по слухам следят «Ювентус», «Севилья», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг».

Бадьяшиль является воспитанником «Монако». За первую команду монегасков он провёл 119 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 21-летнего француза в 30 млн евро.