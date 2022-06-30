Гендиректор «Ювентуса» назвал главную причину, почему клуб не смог сполна использовать потенциал Роналду

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Маурицио Арривабене назвал главную причину, по которой клуб не смог выжать максимум от сотрудничества с Криштиану Роналду. Напомним, что португальский форвард прошлым летом покинул Турин и вернулся в «Манчестер Юнайтед».

«Мы не смогли сполна реализовать потенциал Роналду из-за коронавируса. Очень жаль, но я уверен, что «Ювентус» важнее любого игрока. Это клуб, у которого есть своя философия, поэтому ни один игрок не может стоять выше. Все должны уважать правила, включая меня», – цитирует генерального директора «Ювентуса» издание Football Italia.