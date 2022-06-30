Презентация Карвалью в качестве игрока «Ливерпуля» должна состояться завтра

Завтра нападающий Фабиу Карвалью официально должен быть представлен в качестве новичка «Ливерпуля». Об этом сообщает местное издание Liverpool Echo.

Напомним, что ранее «Ливерпуль» договорился с футболистом об условиях личного контракта. Команда Юргена Клоппа хотела приобрести португальца ещё зимой, но тогда клубу не удалось вовремя согласовать сделку с «Фулхэмом».

В прошлом сезоне Карвалью забил 11 голов и отдал 7 результативных передач в Чемпионшипе за «Фулхэм». Игрок отказался продлевать контракт с «дачниками» и решил пополнить ряды команды Юргена Клоппа на правах свободного агента.