Сегодня определится будущее Рафиньи

В ближайшие часы станет известно, где продолжит карьеру полузащитник «Лидса» Рафинья Диас. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, агент футболиста Деку сегодня должен дать ответ всем заинтересованным клубам.

Вчера Деку находился в «Барселоне», чтобы разузнать у руководства клуба о возможностях трансфера Рафиньи. Каталонцы пока не могут себе позволить приобрести футболиста, так как испытывают финансовые проблемы, но ситуацию может изменить скорая продажа Френки де Йонга.

Напомним, что позавчера лондонский «Челси» согласовал с «Лидсом» трансфер Рафиньи за 70 миллионов евро. Тем не менее, «синие» до сих пор не получили согласия игрока по условиям личного контракта.