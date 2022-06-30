«Челси» готовит новое предложение по де Лихту

Лондонский «Челси» скоро вновь обратится к туринскому «Ювентусу» по поводу трансфера центрального защитника Маттайса де Лихта. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «синие» не теряют надежд заполучить молодого нидерландца. Футболист является главной целью тренера «Челси» Томаса Тухеля на усиление центра обороны.

Ранее «Челси» и «Ювентус» рассматривали вариант с обменом. Вместо де Лихта в Турин может отправиться полузащитник «синих» Кристиан Пулишич или форвард Тимо Вернер, который всерьёз настроен покинуть команду в это трансферное окно.