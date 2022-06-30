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Переход Ришарлисона в лондонский клуб – вопрос времени

30 Июня 2022 • 09:39 Комментировать

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон очень близок к переходу в лондонский клуб. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, трансфер бразильца в «Тоттенхэм» является вопросом времени.

Напомним, что вчера Ришарлисон согласовал со «шпорами» условия личного контракта. «Тоттенхэм» близок к согласованию самой сделки с «Эвертоном». Сообщается, что в данный момент клубы обсуждают сроки выплат.

В услугах Ришарлисона ранее проявляли интерес и другие лондонские клубы в лице «Арсенала» и «Челси», но, судя по всему, борьбу за футболиста выиграет «Тоттенхэм», который ранее уже приобрёл Фрейзера Форстера, Ивана Перишича и Ива Биссума.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Ришарлисон
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