Прат покинет «Лестер», главный претендент на игрока – клуб из Серии А

Полузащитник «Лестера» Деннис Прат в скором времени покинет команду. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, бельгиец может перебраться в итальянскую Серию А, где в его услугах заинтересована «Фиорентина».

«Фиалки» рассматривают возможность аренды футболиста с обязательным правом выкупа. По сведениям источника, совсем скоро «Лестер» и «Фиорентина» войдут в ключевую фазу переговоров.

Напомним, что Прат перебрался в «Лестер» из «Сампдории». Футболист в одно время сумел пробиться в основу, но затем превратился в игрока ротации. Бельгиец является воспитанником «Андерлехта».