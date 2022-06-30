Полузащитник «МЮ» рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра рассказал о своих планах на будущее. Также бразилец добавил, что его судьба зависит от решения клуба, а не его личного желания.

«Я не тот, кто решает. Всё зависит от «Манчестер Юнайтед». Я бы хотел остаться во «Фламенго», но ситуация не в моих руках. Посмотрим, что будет лучше для всех сторон. Я люблю «Фламенго». Скоро мы сядем и обсудим будущее», – цитирует Перейру журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Андреас Перейра провёл два последних года на правах аренды за бразильский «Фламенго». Ранее полузащитник также выступал в Ла Лиге за «Валенсию.