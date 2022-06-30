Гендиректор «Ювентуса» Арривабене – об уходе де Лихта: «Невозможно сохранить игроков, когда они хотят уйти»

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Маурицио Арривабене прокомментировал возможный уход из команды защитника Маттайса де Лихта, которого в последнее время активно сватают в лондонский «Челси».

«Невозможно сохранить игроков, когда они хотят уйти. Тем не менее, все три стороны переговоров по итогу должны остаться довольны», – цитирует Арривабене журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Челси» сейчас обсуждает с «Ювентусом» возможность обмена де Лихта на полузащитника Кристиана Пулишича или нападающего Тимо Вернера. Ранее сообщалось, что стороны пока далеки от согласования сделки.