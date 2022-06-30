«Барселона» готова перехватить трансферную цель «Челси»

Бразильский вингер Рафинья, правами на которого владеет «Лидс», является трансферной целью каталонской «Барселоны». Как информирует газета Marca, в ближайшее время «сине-гранатовые» сделают предложение по трансферу игрока.

Участие в переговорах по Рафинье принимает экс-футболист «Барселоны» Деку. Каталонцы предпримут попытку подписать бразильца, если смогут решить ряд финансовых вопросов.

Главным конкурентом «сине-гранатовых» в борьбе за Рафинью считается лондонский «Челси», который уже согласовал контракт с игроком.

Контракт 25-летнего бразильца с «Лидсом» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне он забил 11 мячей и сделал три ассиста в 35 матчах чемпионата Англии.