Уилшер может стать тренером «Арсенала»

Известный английский футболист Джек Уилшер в ближайшее время может стать одним из тренеров лондонского «Арсенала».

По информации Evening Standard, представители лондонского клуба рассматривают вариант с приглашением 30-летнего английского футболиста на пост тренера команды от 18 до 23 лет. Стоит отметить, что в данный момент Уилшер находится без клуба. Сам игрок недавно заявил о том, что готов завершить карьеру и попробовать себя в роли тренера.

Последним клубом Джека Уилшера был датский «Орхус». В прошлом сезоне в чемпионате Дании полузащитник провёл 14 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.