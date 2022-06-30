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Уилшер может стать тренером «Арсенала»

30 Июня 2022 • 06:58 Комментировать

Известный английский футболист Джек Уилшер в ближайшее время может стать одним из тренеров лондонского «Арсенала».

По информации Evening Standard, представители лондонского клуба рассматривают вариант с приглашением 30-летнего английского футболиста на пост тренера команды от 18 до 23 лет. Стоит отметить, что в данный момент Уилшер находится без клуба. Сам игрок недавно заявил о том, что готов завершить карьеру и попробовать себя в роли тренера.

Последним клубом Джека Уилшера был датский «Орхус». В прошлом сезоне в чемпионате Дании полузащитник провёл 14 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джек Уилшер
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