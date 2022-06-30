«Марсель» выкупит полузащитника «Арсенала» за 10 млн евро

Руководители «Марселя» договорились о выкупе французского полузащитника лондонского «Арсенала» Маттео Гендузи.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Марселя планирует подписать с 23-летним французским футболистом полноценное соглашение. «Лазурные» готовы заплатить лондонской команде около десяти миллионов евро за Гендузи, который в прошлом сезоне выступал за «Марсель» на правах арендного соглашения.

В прошлом сезоне Маттео Гендузи провёл во французском чемпионате в составе «Марселя» 38 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.