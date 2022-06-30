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Генеральный директор «Ювентуса» прокомментировал возможный уход де Лихта

30 Июня 2022 • 01:56 Комментировать

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене поделился мыслями о вероятном уходе центрального защитника Маттайса де Лихта.

В приобретении 22-летнего голландца заинтересован лондонский «Челси». «Ювентус» надеется продлить контракт де Лихта, истекающий через два года, однако сам игрок пока не намерен вступать в переговоры со своим клубом, что может побудить туринцев принять предложение «Челси».

«Невозможно против воли удерживать тех, кто хочет уйти, – прокомментировал ситуацию Арривабене. – Главное – завершить переговоры так, чтобы все стороны остались довольны», – заявил директор.

По некоторым данным, в обмен на де Лихта в «Ювентус» может отправиться Кристиан Пулишич.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт Маурицио Арривабене
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