Английский клуб предложил около 45 млн евро за лидера «Вильярреала» Данджума

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума может перебраться в английский «Вест Хэм».

25-летний форвард провёл удачный сезон, проявив себя в испанской Ла Лиге и в Лиге чемпионов, где помог «Вильярреалу» сенсационно добраться до полуфинальной стадии. Согласно данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Вест Хэм» предложил за Данджума порядка 45 млн евро. Переговоры продолжаются. «Вильярреал» уже присмотрел нападающего «Альмерии» Умара Садика в качестве потенциальной замены своей звезде.

Арно Данджума отметился 16 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 34 поединках за «Вильярреал» в прошедшем сезоне.