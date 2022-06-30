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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Английский клуб предложил около 45 млн евро за лидера «Вильярреала» Данджума

30 Июня 2022 • 01:07 Комментировать

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума может перебраться в английский «Вест Хэм».

25-летний форвард провёл удачный сезон, проявив себя в испанской Ла Лиге и в Лиге чемпионов, где помог «Вильярреалу» сенсационно добраться до полуфинальной стадии. Согласно данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Вест Хэм» предложил за Данджума порядка 45 млн евро. Переговоры продолжаются. «Вильярреал» уже присмотрел нападающего «Альмерии» Умара Садика в качестве потенциальной замены своей звезде.

Арно Данджума отметился 16 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 34 поединках за «Вильярреал» в прошедшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Вест Хэм Арно Данджума
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