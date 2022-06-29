«Тоттенхэм» согласовал контракт с Ришарлисоном

«Тоттенхэм» договорился с Ришарлисоном об условиях трудового соглашения.

Руководству «шпор» удалось полностью согласовать условия личного контракта с 25-летним бразильцем, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Речь идёт о долгосрочном соглашении, продолжительность которого пока не уточняется. Для осуществления трансфера «Тоттенхэму» осталось лишь получить согласие «Эвертона», что, по данным Sky Sports, тоже не за горами: клубы уже достигли устного соглашения, а официально сделка может быть закрыта в течение 24 часов.

В интересах «Эвертона» осуществить продажу до начала июля, чтобы уложиться в финансовый регламент Премьер-лиги.