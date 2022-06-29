Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

О переходе Френки де Йонга из «Барселоны» в «МЮ» может быть объявлено уже в конце недели

29 Июня 2022 • 23:26 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Непростые переговоры между клубами близятся к итогу – «Манчестер Юнайтед» в шаге от полной договорённости с «Барселоной» по деталям трансфера. Как утверждает репортёр Sky Sport Флориан Плеттенберг, переход ещё не завершён, но о сделке может быть объявлено уже в конце недели. «Манчестер Юнайтед» планирует представить звёздного новичка на своём стадионе.

Цена вопроса – порядка 85 млн евро с учётом бонусов. За три года в составе «Барселоны» де Йонг провёл 138 матчей, отметившись 12 голами и 17 голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов вернуть выпускника собственной академии за 46 млн евро
29 Июня
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» арендует защитника «Барселоны» до конца сезона 2022/23
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» согласовал контракт с Ришарлисоном
23:26 · Англия. Премьер-лига
О переходе Френки де Йонга из «Барселоны» в «МЮ» может быть объявлено уже в конце недели
23:12 · Англия. Премьер-лига
Лукаку прокомментировал своё возвращение в «Интер»
23:02 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Тоттенхэм» проведёт новый этап переговоров по Ришарлисону
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продаст двух игроков ради приобретения Рафиньи и Стерлинга
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отказался отпускать Эмерсона в испанский топ-клуб
21:30 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» – наиболее вероятный кандидат на роль преемника Рюдигера в «Челси»
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» переключится на Ланга, если не подпишет Рафинью
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» полностью уверена в продаже Френки де Йонга
20:31 · Англия. Премьер-лига
Представитель Лукаку: «Всё подписано, теперь можно насладиться возвращением Ромелу в «Интер»
20:23 · Англия. Премьер-лига
Агент Кварацхелии заявил, что футболист мог перейти в «Ювентус» или «Тоттенхэм»
20:16 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Челси» с агентом Рафиньи состоятся завтра
19:16 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» подпишет полузащитника «Ланса» слухи
Все новости
Рекомендуем