О переходе Френки де Йонга из «Барселоны» в «МЮ» может быть объявлено уже в конце недели

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Непростые переговоры между клубами близятся к итогу – «Манчестер Юнайтед» в шаге от полной договорённости с «Барселоной» по деталям трансфера. Как утверждает репортёр Sky Sport Флориан Плеттенберг, переход ещё не завершён, но о сделке может быть объявлено уже в конце недели. «Манчестер Юнайтед» планирует представить звёздного новичка на своём стадионе.

Цена вопроса – порядка 85 млн евро с учётом бонусов. За три года в составе «Барселоны» де Йонг провёл 138 матчей, отметившись 12 голами и 17 голевыми передачами.