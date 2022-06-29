Лукаку прокомментировал своё возвращение в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку высказался о присоединении к «Интеру» на правах аренды.

Бельгиец, как известно, желал вернуться в «Интер» ещё с зимы, и сегодня миланский клуб официально объявил о подписании арендного договора с Лукаку до конца сезона 2022/23.

«Очень эмоциональный момент, – цитирует форварда журналист Даниэле Мари. – Я многим обязан «Интеру», и я хочу проявить себя лучше, чем прежде. Я словно снова оказался дома.

Я весь сезон поддерживал диалог с Симоне Индзаги [главным тренером «Интера»], и я уже знаю практически всех своих товарищей по команде, они мне как братья, они приложили максимальные усилия, чтобы помочь сделке состояться», – отметил Лукаку.