Романо: «Тоттенхэм» проведёт новый этап переговоров по Ришарлисону

«Тоттенхэм» и «Эвертон» проведут очередную встречу, на которой обсудят условия потенциального трансфера Ришарлисона.

Сам 25-летний бразилец, как сообщалось, готов перебраться в «Тоттенхэм» и уже практически согласовал с лондонцами условия личного контракта. Тем временем клубы ещё не сошлись по некоторым деталям сделки: согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время «Тоттенхэм» и «Эвертон» проведут новую встречу для обсуждения деталей трансфера. В сделку могут быть включены другие игроки.

Контракт Ришарлисона с «Эвертоном» действует до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 48 млн евро.