«Челси» продаст двух игроков ради приобретения Рафиньи и Стерлинга

«Челси» планирует расстаться сразу с двумя атакующими футболистами, чтобы профинансировать сделки по приобретению Рафиньи и Рахима Стерлинга.

Руководство «Челси» уверено в скором приходе Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» и Рафиньи Диаса из «Лидса». Как сообщает журналист Даррен Льюис, чтобы расчистить места в атаке и профинансировать сразу две крупные сделки, лондонцы намерены этим летом распрощаться с 29-летним Хакимом Зиешем и 23-летним Кристианом Пулишичем.

В услугах Зиеша заинтересован «Милан», уже обсуждающий с «Челси» аренду с правом последующего выкупа. Кристиан Пулишич интересен туринскому «Ювентусу».