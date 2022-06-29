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«Тоттенхэм» отказался отпускать Эмерсона в испанский топ-клуб

29 Июня 2022 • 21:45 Комментировать

«Тоттенхэм» отклонил предложение мадридского «Атлетико» по Эмерсону Роялу.

«Атлетико» всерьёз рассчитывает укрепить правый край обороны, рассматривая Эмерсона как одну из главных трансферных целей. «Матрасники» обратились к «Тоттенхэму» с запросом о годичной аренде бразильца, однако получили отказ. По информации Sky Sports, в настоящий момент «шпоры» не планируют расставаться с 23-летним игроком.

Эмерсон Роял принадлежит «Тоттенхэму» с августа прошлого года. Лондонцы выиграли борьбу за оборонца всё у того же «Атлетико», приобретя его у «Барселоны» за 25 млн евро. Контракт бразильца рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Эмерсон Роял
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