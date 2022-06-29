Ромелу Лукаку официально вернулся в «Интер».

29-летний бельгиец проведёт ближайший сезон в «Интере» на правах аренды из «Челси». Возвращение форварда подтвердили официальные аккаунты «нерадзурри» в социальных сетях.

«Я вернулся, детка! Я очень счастлив, – заявил Лукаку в обращении. – Спасибо, что вновь пригласили меня. Вы знаете, что я сдержу свои обещания».

Ромелу Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, после чего перешёл в «Челси» за 113 млн евро. Так и не закрепившись в Лондоне, нападающий настоял на своём возвращении в миланский коллектив.