Представитель Лукаку: «Всё подписано, теперь можно насладиться возвращением Ромелу в «Интер»

Ромелу Лукаку вернулся в миланский «Интер». Арендный договор подписан и подтверждён.

Сегодня бельгийский нападающий прошёл медосмотр в расположении «Интера».

«Мы подписали все документы, – заявил в интервью Sky Sports Себастьен Ледур, представляющий интересы Лукаку. – «Интер» и новый владелец «Челси» проделали отличную работу. Что будет в следующем году? Узнаем через год, а сейчас самое время насладиться возвращением Ромелу», – сказал Ледур.

Лукаку проведёт предстоящий сезон в «Интере» на правах аренды из «Челси». Сделка не предусматривает возможность выкупа. Контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до 2026 года.