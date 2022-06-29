Агент Кварацхелии заявил, что футболист мог перейти в «Ювентус» или «Тоттенхэм»

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелия, рассказал о предложениях от других клубов.

«От «Ювентуса» был предварительный контракт, но случилось там что, помните? Они 4-е место заняли, и спортивный директор Паратичи уехал в «Тоттенхэм». И тренер тоже освободился», — сказал Джугели на YouTube-канале Nobel.

Агент заявил, что был еще интерес от «Тоттенхэма», куда перебрался Фабио Паратичи. Но английский клуб предложил аренду с выкупом, если футболист сыграет в 50% матчей. Кварацхелия отказался от такого варианта, его не устроила аренда.