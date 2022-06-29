Полузащитник «Ланса» Шейк Дукуре перейдет в «Кристал Пэлас».

По информации французских СМИ, 22-летний футболист перейдет в лондонский клуб. Сумма трансфера составит 26 миллионов евро. «Кристал Пэлас» заплатит «Лансу» сразу 21 миллион, остальные пять будут выплачены в качестве бонусов. Помимо этого, французский клуб получит 15 процентов от следующей продажи игрока.

Сообщается, что завтра, 30 июня, Дукуре пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт с английской командой.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.