Защитник «Аталанты» Меле может перейти в Английскую премьер-лигу

Защитник «Аталанты» Йоаким Меле может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

По информации La Gazzetta dello Sport, «Вест Хэм» заинтересован в подписании 25-летнего футболиста. Помимо этого, есть еще несколько английских клубов, которые готовы подписать защитника сборной Дании.

Сообщается, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не препятствует трансферу.

В минувшем сезоне Йоаким Меле принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и записал в свой актив две голевые передачи. Согласно оценке портала transfermarkt стоимость футболиста составляет 14 миллионов евро.