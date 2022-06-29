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Защитник «Аталанты» Меле может перейти в Английскую премьер-лигу

29 Июня 2022 • 18:56 Комментировать

Защитник «Аталанты» Йоаким Меле может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

По информации La Gazzetta dello Sport, «Вест Хэм» заинтересован в подписании 25-летнего футболиста. Помимо этого, есть еще несколько английских клубов, которые готовы подписать защитника сборной Дании.

Сообщается, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не препятствует трансферу.

В минувшем сезоне Йоаким Меле принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и записал в свой актив две голевые передачи. Согласно оценке портала transfermarkt стоимость футболиста составляет 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Вест Хэм Джан Пьеро Гасперини Апл Йоаким Меле
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