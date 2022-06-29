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Де Йонгу не нравится давление со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»

29 Июня 2022 • 15:29 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не хочет покидать клуб и переходить в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Diario Sport, футболист сказал представителям обоих команд, что его не устраивает давление сторон по поводу его перехода. Однако «Барселона» хочет провернуть сделку как можно скорее, ведь по условиям договора с каталонским клубом заработная плата де Йонга должна сильно возрасти на четвертый год нахождения в команде.

25-летний нидерландский футболист выступает за «Барселону» с 2019 года. Он провел 138 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и записал на свой счет 17 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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