«Тоттенхэм» уверен в трансфере Ришарлисона

В «Тоттенхэме» растёт уверенность, что клубу удастся договориться с «Эвертоном» по трансферу Ришарлисона. Согласно информации от The Telegraph, вероятность переезда нападающего в Лондон довольно высока.

Напомним, что Ришарлисоном также интересуется лондонский «Челси», но лидером в борьбе за футболиста является «Тоттенхэм», тогда как «синие» пока занимаются другими трансферами.

Сам Ришарлисон уже не раз заявлял, что намерен покинуть «Эвертон» в это трансферное окно. Футболиста не устраивает перспектива борьбы за выживания, которую мерсисайдский клуб вёл в прошлом сезоне.