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«Тоттенхэм» уверен в трансфере Ришарлисона

29 Июня 2022 • 15:22 Комментировать

В «Тоттенхэме» растёт уверенность, что клубу удастся договориться с «Эвертоном» по трансферу Ришарлисона. Согласно информации от The Telegraph, вероятность переезда нападающего в Лондон довольно высока.

Напомним, что Ришарлисоном также интересуется лондонский «Челси», но лидером в борьбе за футболиста является «Тоттенхэм», тогда как «синие» пока занимаются другими трансферами.

Сам Ришарлисон уже не раз заявлял, что намерен покинуть «Эвертон» в это трансферное окно. Футболиста не устраивает перспектива борьбы за выживания, которую мерсисайдский клуб вёл в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Ришарлисон
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