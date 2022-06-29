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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» приготовил новое предложение по Мартинесу

29 Июня 2022 • 14:52 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» может сломать планы лондонского «Арсенала» относительно трансфера полузащитника амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинеса. По информации от журналиста Алекса Крука, «красные дьяволы» в ближайшее время сделают нидерландскому клубу предложение в размере 45 миллионов евро.

Мартинес считается одной из главных целей для лондонского «Арсенала» на это лето для усиления центра полузащиты, но приобрести футболиста также хочет главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который прекрасно знаком с Мартинесом по работе в «Аяксе».

Напомним, что «Арсенал» ранее уже проиграл гонку за полузащитником «Лидса» Рафиньей Диасом соседям из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Лисандро Мартинес
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