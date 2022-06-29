«Боруссия» назвала цену за Беллингема

Дортмундская «Боруссия» озвучила заинтересованным клубам цену, за которую будет готова расстаться со своим полузащитником Джудом Беллингемом. Согласно информации от немецкого издания Bild, «шмели» будут требовать за своего хавбека 120 миллионов евро.

Сейчас главными фаворитами в борьбе за Беллингема являются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Оба клуба намерены побороться за трансфер англичанина следующим летом, так как сейчас «Боруссия» не заинтересована в продаже.

Сам Беллингем ранее также дал понять, что намерен остаться в немецком клуба ещё как минимум на сезон.