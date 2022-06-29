Лукаку прошёл медосмотр в «Интере»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку вплотную приблизился к своему возвращению в миланский «Интер». Согласно информации от Calciomercato, бельгийский форвард успешно прошёл медицинское обследование в местной клинике перед подписанием контракта.

Напомним, что Лукаку перейдёт в «Интер» на правах аренды, причём в сделку не была включена никакая опция выкупа. Бельгиец надеется остаться в клубе на долгие годы, но руководство «нерадзурри» сомневается, что следующим летом им хватит денег на осуществление сделки.

В прошлом сезоне Лукаку забил 8 голов в английской Премьер-лиге за лондонский «Челси».