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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку прошёл медосмотр в «Интере»

29 Июня 2022 • 14:34 Комментировать

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку вплотную приблизился к своему возвращению в миланский «Интер». Согласно информации от Calciomercato, бельгийский форвард успешно прошёл медицинское обследование в местной клинике перед подписанием контракта.

Напомним, что Лукаку перейдёт в «Интер» на правах аренды, причём в сделку не была включена никакая опция выкупа. Бельгиец надеется остаться в клубе на долгие годы, но руководство «нерадзурри» сомневается, что следующим летом им хватит денег на осуществление сделки.

В прошлом сезоне Лукаку забил 8 голов в английской Премьер-лиге за лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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