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Стало известно, сколько «Боруссия» хочет получить за трансфер Беллингема

29 Июня 2022 • 14:32 Комментировать

«Боруссия» Дортмунд назвала сумму, за которую может расстаться с полузащитником Джудом Беллингемом.  

По сведениям Bild, немецкий клуб не готов рассматривать предложения по футболисту, если будет предложено менее 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 19-летнего игрока хочет подписать «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Сам Беллингем больше склоняется к переходу в «Ливерпуль», но клуб предлагает за полузащитника только 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 6 мячей и отдал 14 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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