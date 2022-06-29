Стало известно, сколько «Боруссия» хочет получить за трансфер Беллингема

«Боруссия» Дортмунд назвала сумму, за которую может расстаться с полузащитником Джудом Беллингемом.

По сведениям Bild, немецкий клуб не готов рассматривать предложения по футболисту, если будет предложено менее 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 19-летнего игрока хочет подписать «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Сам Беллингем больше склоняется к переходу в «Ливерпуль», но клуб предлагает за полузащитника только 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 6 мячей и отдал 14 результативных передач.