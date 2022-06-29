Рафинья подпишет с «Челси» контракт до 2027 года

Стали известны детали контракта, который полузащитник «Лидса» Рафинья Диас в ближайшее время должен подписать с лондонским «Челси». Согласно информации от журналиста Николо Скиры, бразилец поставит свою подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2027 года. Также в нём будет предусмотрена опция продления ещё на один год.

Отмечается, что зарплата Рафиньи составит 7 миллионов евро в год. В неделю бразильский вингер будет зарабатывать около 200 тысяч евро. Это лучшее предложение, которое футболист получил в это трансферное окно.

Напомним, что «Арсенал» ранее отказался платить за Рафинью требуемые 70 миллионов евро, чем и воспользовался «Челси».