Жоржиньо был замечен в Милане, его хочет купить итальянский топ-клуб

Полузащитник «Челси» Жоржиньо сегодня днём был замечен в Милане. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Согласно информации от источника, полузащитник задумывается об уходе из команды, так как у него остался всего год по контракту с «Челси». Ранее агент хавбека намекнул желание клиента вернуться в Италию.

Жоржиньо долгое время находится на радаре у туринского «Ювентуса», который до сих пор так и не смог приобрести футболиста. Сообщается, что итальянец может стать частью сделки по переходу защитника Маттайса де Лихта в «Челси».

В прошлом году Жоржиньо был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА. Также игрок вошёл в топ-5 в голосовании на «Золотой мяч».