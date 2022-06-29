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«Саутгемптон» согласовал трансфер футболиста «Манчестер Сити»

29 Июня 2022 • 13:36 Комментировать

«Саутгемптон» в ближайшее время усилится молодым полузащитником «Манчестер Сити» Ромео Лавией. Согласно информации от журналиста Сэма Ли, «горожане» согласовали со «святыми» условия трансфера.

Лавиа до сих пор ещё не дебютировал за основной состав «Манчестер Сити». Игрок очень нравится главному тренеру «Саутгемптона» Ральфу Хазенхюттлю, из-за чего немец и попросил у руководства «святых» приобрести ему талантливого хавбека.

«Манчестер Сити» намерен включить в трансфер Лавии опцию первоочередного выкупа, о сумме которой пока неизвестно. Напомним, что «горожане» также близки к продаже Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити
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