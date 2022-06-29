Семья Камински хочет приобрести «Эвертон» до 21 июля

До 21 июля у «Эвертона» могут появиться новые владельцы. Согласно информации от журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, семья бизнесмена Мачиека Камински хочет приобрести клуб до середины июля.

Потенциальные новые владельцы уже общались с главным тренером «ирисок» Фрэнком Лэмпардом, чтобы обсудить планы развития клуба на ближайшие годы. Напомним, что англичанин в прошлом сезоне помог «Эвертону» избежать вылета, закончив сезон на 17 месте в турнирной таблице.

Сумма сделки по покупке «Эвертона» оценивается в один миллиард долларов. Новые владельцы готовы поддержать команду на трансферном рынке качественными усилениями.