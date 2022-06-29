Рафинья готов принять предложение «Челси»

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас готовится принять условия контракта, которые предложил ему лондонский «Челси». Согласно информации от журналиста Низара Кинселлы, сделка должна быть закрыта в ближайшее время.

«Челси» предложил Рафиньей зарплату в размере 7 миллионов евро в год. Это предложение было больше, чем то, что ранее озвучили соседи «синих» в лице лондонского «Арсенала».

Трансфер Рафиньи обойдётся «Челси» в размере 70 миллионов евро. Все условия перехода вчера были согласованы с «Лидсом». Напомним, что в прошлом сезоне бразилец отличился 11 мячами за «павлинов» в английской Премьер-лиге.