«Саутгемптон» обратился к «Челси» по трансферу защитника

«Саутгемптон» всерьёз намерен усилиться защитником «Челси» Леви Колвиллом, будущее которого остаётся неясным. Согласно информации от Talksport, «святые» в данный момент изучают возможность приобретения молодого англичанина.

Услугами Колвилла интересуются и другие клубы из английской Премьер-лиги, в числе которых есть «Эвертон», «Вест Хэм» и «Лестер». «Челси» пока не спешит принимать решение по будущему футболиста, пока главный тренер Томас Тухель не понаблюдает за ним на предсезонке.

Напомним, что прошлый сезон Колвилл провёл на правах аренды за «Хаддерсфилд», с которым дошёл до финала плей-офф Чемпионшипа.